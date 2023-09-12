الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هالة السعيد: الدولة المصرية تحرص على تشجيع فرص الاستثمار البيئى

المؤتمر
المؤتمر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تحرص على تشجيع فرص الاستثمار البيئي، وتضع مستهدفات تنمية سنوية لتزويد العيار الأخضر في مشروعات الدولة، حيث وصلنا إلى ٤٠٪؜ مشروعات خضراء في مصر.

جاء ذلك خلال إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار العالمي البيئي والمناخي، وذلك لأول مرة في مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويفتتحه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأيفون باومان، سفيرة سويسرا بالقاهرة، وسي يونج زو، نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنطقة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وذلك في داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابعت هالة السعيد، أننا نعمل على محور بناء القدرات لكل العاملين في الوزارات لمراعاة البعد البيئي، ولدى مصر مبادرة تنموية على مستوى دول العالم "حياة كريمة"، وتراعي المعايير الخضراء كعمل قرى مستدامة.

١٧ تحالفًا تقدمت لمشروعات تحلية المياه

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن لدينا أكثر من ١٧ تحالفًا تقدمت لمشروعات تحلية المياه، ولدينا العديد من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص كإطلاق الرخصة الذهبية للمشروعات التي لديها بُعد بيئة، وإطلاق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتوحيد الرؤي، وتشمل الحوافز لتشجيع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الشركات الخاصة.

ياسمين فؤاد: إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، ضمن فعاليات المنتدى، والتي تعتبر منصة تفاعلية ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية).

هالة السعيد الدولة المصرية الاستثمار البيئى مصر مشروعات خضراء العيار الاخضر القطاع الخاص بيئة حياة كريمه

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