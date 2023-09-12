خبيرة اقتصادية: منتدى الاستثمار فرصة للتعريف بحوافز مصر

قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن انطلاق منتدى الاستثمار في عام 2024 النسخة الثانية، يعدد المزايا الاقتصادية المتواجدة داخل مصر، في العديد من الأنشطة، ويعرف المستثمر بالحوافز الواعدة التي تُقدمها مصر.

وأضافت حنان رمسيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تهدف إلي وضع مصر مركزا إقليميا للاستثمار والخدمات اللوجستية، و يهدف المنتدى إلي تقديم الحوافز وتعريف المستثمر بالإصلاحات التشريعية والأحكام التى تنظم حركة الاستثمار.

رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن مصر لديها العديد من المشروعات العمالقة المتواجدة داخل الدولة، و نسعي إلي زيادة المشروعات و توطين صناعات جديدة خاصة بالسيارات ومشروعات الطاقة الخضراء والمشروعات الصغيرة و المتوسطة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.