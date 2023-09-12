الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة اقتصادية: منتدى الاستثمار فرصة للتعريف بحوافز مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن انطلاق منتدى الاستثمار في عام 2024 النسخة الثانية، يعدد المزايا الاقتصادية المتواجدة داخل مصر، في العديد من الأنشطة، ويعرف المستثمر بالحوافز الواعدة التي تُقدمها مصر. 

وأضافت حنان رمسيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تهدف إلي وضع مصر مركزا إقليميا للاستثمار والخدمات اللوجستية، و يهدف المنتدى إلي تقديم الحوافز وتعريف المستثمر بالإصلاحات التشريعية والأحكام التى تنظم حركة الاستثمار. 

رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن مصر لديها العديد من المشروعات العمالقة المتواجدة داخل الدولة، و نسعي إلي زيادة المشروعات و توطين صناعات جديدة خاصة بالسيارات ومشروعات الطاقة الخضراء والمشروعات الصغيرة و المتوسطة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خبيرة اقتصادية منتدى الاستثمار البيئي والمناخي الاستثمارات المستثمرين المشروعات ​مصر​

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار البيئى والمناخى 12 سبتمبر

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

أمطار "دانيال" تصل القاهرة اليوم

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

"علاقة محرمة".. تفاصيل وفاة شاب ألقى نفسه من الرابع "خوفا من الفضيحة"

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

أحمد كريمة: أطالب بحظر النقاب فى المؤسسات الأزهرية أسوة بالتعليم العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية