الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الروسى: نصنع سلاحًا باستطاعته ضمان الأمن فى أى بلد

الرئيس الروسى فلاديمير
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

كشف  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن سلاح جديد تحضره روسيا باستطاعته ضمان الأمن في أي دولة.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده تعمل على تصنيع سلاح بخواص فيزيائية متميزة وباستطاعته ضمان الأمن في أي بلد.

جاءت تصريحات بوتين خلال لقائه منسقي الجلسات في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك شرق روسيا، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

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وتابع بوتين: "إذا نظرنا إلى قطاع الأمن، فإن الأسلحة المصممة بناء على ميزات فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب، وإننا نفهم جيدا هذا الشيء ونعمل على تحقيقه".

يجدر الإشارة إلى أن الأسلحة المصنعة بخواص فيزيائية فريدة تعتمد على استخدام التكنولوجيات ومبادئ التشغيل الحديثة نوعيا أو غير المستخدمة سابقا.

وتشمل هذه الأنواع أسلحة الليزر والأشعة فوق الصوتية والترددات الراديوية وغيرها.

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 قمة بوتين وكيم يونج

وفي وقت سابق من اليوم، وصل زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون إلى روسيا لعقد قمة نادرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة صفقة محتملة لتزويد روسيا بالأسلحة اللازمة في أوكرانيا، حيث تكشف هوية أفراد الوفد المرافق لزعيم كوريا الشمالية عن عقد صفقة أسلحة بين البلدين، وما هو يزيد من مخاوف الغرب بشأن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وتحدي روسيا العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الثلاثاء، نقلا عن مصدر رسمي روسي أن قطار كيم وصل إلى محطة خاسان، بوابة السكك الحديدية الرئيسية إلى أقصى شرق روسيا قادما من كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، إن رحلة كيم إلى روسيا والاجتماع مع بوتين ستكون زيارة واسعة النطاق لتعزيز العلاقات.

ويأتي الاجتماع وسط مخاوف في الغرب من أن بيونج يانج تُخطط لتقديم أسلحة لموسكو لتحل محل المخزون الذي تم استنفاذه بشكل كبير خلال 18 شهرًا من القتال في أوكرانيا.

الرئيس الروسي روسيا منتدى الشرق الاقتصادي أسلحة الليزر الأشعة فوق الصوتية

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