شوبير يكشف عن موقف "موديست" من اللحاق بمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي الجديد، من اللحاق بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي لعام 2023.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، مساء الجمعة المقبلة، على ستاد "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

تنقل مباراة السوبر بين المارد الأحمر والفريق الجزائري لعام 2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 7.

شوبير يكشف عن موقف موديست من اللحاق بالسوبر الإفريقي (فيديو)

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: "اللوائح تعطي الحق للمهاجم الفرنسي بالمشاركة في مباريات الأهلي المقبلة، سواء محلية أو قارية".

وأضاف: "موديست يستطيع التواجد في السوبر الإفريقي بشكل طبيعي جيدا، وكذلك دوري السوبر الإفريقي وكذلك دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".

وأشار شوبير إلى أن النادي الأهلي قام بإنهاء كافة إجراءات سفر اللاعب للسعودية للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي، لاسيما أن المهاجم جاء للأهلي في صفقة انتقال حر.

وأردف: "مسؤولو المارد الأحمر في انتظار وصول البطاقة الدولية للاعب، بعدما مخاطبة الاتحاد المصري لنظيره الإلماني وفريقه السابق بروسيا دورتموند لاستعجال ارسال البطاقة".

واختتم قائلا: "في حالة وصول البطاقة الدولية للاعب، كولر يدرس الدفع بالمهاجم في تشكيلة الأهلي الأساسية أمام بطل الجزائر".

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي أمام بطل الجزائر، الجمعة المقبلة، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، نسخة الموسم الماضي 2022/2023، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2).

أما اتحاد العاصمة الجزائري نجح في خطف كأس الكونفيدرالية، من فريق يانج أفريكانز التنزاني.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد أعلن في الساعات الأولى، من صباح اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع أنتوتي موديست في صفقة انتقال حر، وذلك لمدة موسم واحد قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.