الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق برنامج "مشواري" في 4 مراكز شباب بدمياط

مراكز شباب
مراكز شباب

تمت إطلاق فعاليات برنامج "مشواري" التدريبي لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب في مركز شباب السنانية بإدارة دمياط، وذلك ضمن برامج إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بهدف تدريب النشء من سن 10 إلى 14 سنة لتمكينهم من مستقبل أفضل.

كما تم إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب في مركز شباب البصارطة، بإدارة دمياط، وذلك ضمن برامج إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بهدف تدريب النشء من سن 10 إلى 14 سنة لتمكينهم من مستقبل أفضل.

وفي نفس السياق، تم إطلاق فعاليات برنامج "مشواري" التدريبي لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب في مركز شباب شرمساح، إدارة الزرقا، بالتعاون مع إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بهدف تدريب النشء من سن 10 إلى 14 سنة لتمكينهم من مستقبل أفضل.

كذلك، تم إطلاق فعاليات برنامج "مشواري" التدريبي لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب في مركز شباب العدلية، ضمن برامج إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بهدف تدريب النشء من سن 10 إلى 14 سنة لتمكينهم من مستقبل أفضل.

وانطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب بمركز شباب العدلية ضمن برامج إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لتدريب النشء من سن 10 سنوات إلى 14 سنة لتمكينهم من أجل مستقبل أفضل.

تدور محاور البرنامج حول مجموعة من المهارات الحياتية، ومنها: التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم، تنمية المهارات الشخصية من خلال شرح نافذة جوهاري، مفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، الذكاء العاطفي، إدارة الوقت، مهارات التعامل مع الآخرين والتواصل، طرق الإقناع والتأثير، مهارات العرض والتقديم، التفكير الإبداعي بطريقة اسكامبر، وأسلوب العصف الذهني، وأخيراً مرحلة الجاهزية للعمل من خلال شرح طرق البحث عن وظيفة، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وكيفية اجتياز مقابلة العمل، وكيفية إعداد خطة عمل لمشروع صغير، مما يساعد على تنمية مهارات الشباب والنشء بصورة فعالة وتمكينهم وإعدادهم لسوق العمل.

الشباب والرياضة محافظة دمياط مراكز شباب دمياط مشواري

مواد متعلقة

ضبط 17 حالة غش تجاري خلال حملة تموين مكبرة في دمياط

«بيطري دمياط» يضبط كميات من اللحوم الفاسدة بعددٍ من المطاعم

انطلاق مسابقة رواد للمشروعات الناشئة فى دمياط

انعقاد جمعية عمومية مركز شباب ميت أبوغالب وعدم اكتمال النصاب فى دمياط

نقل نادى دمياط خارج مجموعة الدقهلية فى تصفيات كرة القدم

بأسعار تنافسية.. افتتاح معرض العودة للمدارس بدمياط (صور)

تفاصيل أول اجتماع للجنة المشروعات الخضراء بدمياط

"ابدأ" الوطنية تبحث وضع خارطة عمل لتطوير صناعة الأثاث فى دمياط

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

الحبس 4 أيام لقاتل شقيقته وسط الشارع ببورسعيد

"دانيال" تدمر ليبيا وتخلف آلاف الضحايا وتمحى مناطق كاملة (صور وفيديو)

عاجل.. "مفيش تصالح فى الجديد".. وزير العدل يحذر من مخالفات البناء الجديدة

عاجل.. التحريات تفجر مفاجأة فى ذبح فتاة بورسعيد: المتهم شقيقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية