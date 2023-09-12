انطلاق برنامج "مشواري" في 4 مراكز شباب بدمياط

تمت إطلاق فعاليات برنامج "مشواري" التدريبي لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب في مركز شباب السنانية بإدارة دمياط، وذلك ضمن برامج إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بهدف تدريب النشء من سن 10 إلى 14 سنة لتمكينهم من مستقبل أفضل.

كما تم إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب في مركز شباب البصارطة، بإدارة دمياط، وذلك ضمن برامج إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بهدف تدريب النشء من سن 10 إلى 14 سنة لتمكينهم من مستقبل أفضل.

وفي نفس السياق، تم إطلاق فعاليات برنامج "مشواري" التدريبي لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب في مركز شباب شرمساح، إدارة الزرقا، بالتعاون مع إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بهدف تدريب النشء من سن 10 إلى 14 سنة لتمكينهم من مستقبل أفضل.

كذلك، تم إطلاق فعاليات برنامج "مشواري" التدريبي لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب في مركز شباب العدلية، ضمن برامج إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بهدف تدريب النشء من سن 10 إلى 14 سنة لتمكينهم من مستقبل أفضل.

وانطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب بمركز شباب العدلية ضمن برامج إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لتدريب النشء من سن 10 سنوات إلى 14 سنة لتمكينهم من أجل مستقبل أفضل.

تدور محاور البرنامج حول مجموعة من المهارات الحياتية، ومنها: التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم، تنمية المهارات الشخصية من خلال شرح نافذة جوهاري، مفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، الذكاء العاطفي، إدارة الوقت، مهارات التعامل مع الآخرين والتواصل، طرق الإقناع والتأثير، مهارات العرض والتقديم، التفكير الإبداعي بطريقة اسكامبر، وأسلوب العصف الذهني، وأخيراً مرحلة الجاهزية للعمل من خلال شرح طرق البحث عن وظيفة، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وكيفية اجتياز مقابلة العمل، وكيفية إعداد خطة عمل لمشروع صغير، مما يساعد على تنمية مهارات الشباب والنشء بصورة فعالة وتمكينهم وإعدادهم لسوق العمل.