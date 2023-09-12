الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات القطار.. وغرق آخر في ترعة بالشرقية

عجلات القطار
عجلات القطار

لقى شاب مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد أمام الساحة نطاق مركز ههيا بمحافظة بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى ههيا المركزى بوصول " أحمد م ال "24 سنة مقيم نطاق مركز ههيا جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته، إثر اصطدام القطار به أثناء عبوره المزلقان أمام الساحة نطاق مركز ههيا ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بنزيف حاد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

مصرع طفل غرقًا داخل ترعة 

لقى طفل مصرعه؛ إثر سقوطه غارقًا فى مياه ترعة بقرية تابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى منيا القمح المركزى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول الطفل " يوسف ع م" 11 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة ادعاء حادث غرق.

وتبين من التحريات الأولية مصرع الطفل غرقًا فى ترعة بكفر شلشمون، نطاق مركز منيا القمح، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى منيا القمح المركزى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراء القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

وفى سياق متصل استقبل مستشفى الابراهيمية المركزى جثمان الطفل " أحمد م ع " سنتان إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ناحية كفور نجم دائرة المركز، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

حادث تصادم مزلقان السكة الحديد مركز ههيا محافظة بالشرقية مستشفى ههيا المركزي

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