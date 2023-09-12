أسقف الشرقية والعاشر من رمضان يترأس صلاة القداس الإلهي لرحيل الأنبا أنجيلوس

ترأس الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة القداس الإلهي لذكري الـ12 لرحيل الأنبا أنجيلوس أسقف الشرقية والعاشر من رمضان الراحل.

شاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي مجمع أباء كهنة إيبارشية الشرقية، وجاء ذلك بكنيسة بكنيسة العذراء مريم و مارمينا العجائبي بفاقوس.

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من هو الأنبا أنجيلوس الراحل؟

من مواليد الزقازيق عام 1932.

حصل على بكالوريوس التجارة عام 1970.

خدم بالزقازيق فترة كبيرة.

أتى إلى الدير في 14 يوليو 1972م.

رُسِمَ قسًا (تاريخ الكهنوت) في 3 يونيو 1973.

بعدها خدم بمديرية التحرير بإيبارشية البحيرة سنة 1973.

ثم في عام 1974 خدم في ليبيا، حيث رُسِمَ قمصًا في 1 فبراير 1976م. بيد أنبا باخوميوس، وظل بها إلى أن استُدْعِيَ للأسقفية.

في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الرعاية والخدمة.

قام بالصلاة على جثمانه قداسة البابا شنوده الثالث ونيافة الأنبا متاؤس وكثير من الآباء المطارنة والأساقفة، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

افتتاح المعرض الفني الاول ببني مزار



وعلى صعيد أخر افتتح نيافة الأنبا أنيانوس اسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، أمس الأول، المعرض الفني الأول لاكاديمية الموهوبين بالإيبارشية.

شمل المعرض على الأعمال اليدوية والأعمال الفنية الخاصة بطلاب الاكاديمية في كل الاعمار من سن ابتدائي حتى جامعة، وذلك بعد دراسة دامت اكثر من ٣ شهور، واستمر المعرض لمدة يومين.

كما اختتمت لجنة خدمة الخريجين بإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، الجمعة الماضية، مهرجان الخريجين الدراسي الصيفي والذي حمل عنوان "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا - اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، وَأَقُولُ أَيْضًا: افْرَحُوا" ، في كنيسة الصليب المقدس بالمعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

حيث أقيمت التصفيات النهائية على شكل مسابقات وألعاب ترفيهية توضح هدف المهرجان للخريجين، كما شارك في المهرجان ١٤٩ خريج وخريجة من أبناء كنائس الإيبارشية.