الأنبا أغناطيوس يترأس حفل تخريج دفعة جديدة من كورس مشورة المخطوبين

ترأس الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبري حفل تخرج وتسليم شهادات أتمام كورس مشورة المخطوبين والمقبلين على الزواج دفعة صوم السيدة العذراء.

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جاء ذلك كنيسة الانبا انطونيوس والشهيد جورجيوس بالمحلة الكبرى



قافلة طبية فى قرية سنباط

ومن جهته وتحت رعاية الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى وتوابعها واشراف القس مينا رضا قامت أسرة الخدمة الطبية لإيبارشية المحلة الكبرى بعمل قافلة طبية مجانية بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بقرية سنباط.

شملت القافلة معظم التخصصات الطبية مع وجود صيدلية لتقديم الادوية اللازمة للمستفيدين من خدمات القافلة الطبية وسط ترحيب من آباء الكنيسة .

رسامة شمامسة وتوزيع هدايا وسهرة روحية في عيد "العذراء" بالمحلة الكبرى

ومن جهته كان قد صلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لقطاع كنائس المحلة الكبرى، عشية عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، ثم ألقى نيافته كلمة روحية، ووزع هدايا على المشاركين في حفظ مستويات المزامير وأجزاء من الكتاب المقدس.

وعقب انتهاء العشية صلى نيافته مع الشمامسة والشعب صلاة نصف الليل، وانتهت بصلاة القداس الإلهي باكر أمس، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس واغنسطس.

مشاركة الكنيسة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة

وشاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي جرت فعالياته في القاهرة في الفترة من الخامس وحتى الثامن من سبتمبر الجاري.

وشاركت لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "الوعي بالصحة النفسية مسؤولية مشتركة" والتي نظمتها مؤسسة فاهم للدعم النفسي وحضرها الدكتور خالد عبد الغفار وزير السكان والصحة، وتحدث فيها نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام ومقرر لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان عن دور اللجنة في التوعية بأهمية الصحة النفسية إلى جانب عمل شراكات وبروتوكولات تعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات العمل المدني. وأشار نيافته إلى معهد الدراسات النفسية الذي أسسته اللجنة بغية رفع الوعي لدي الآباء الكهنة والخدام لتمكينهم من مساعدة من يعانون من الاضطرابات أو المصابين بالامراض النفسية المختلفة وتوجيههم للعرض على الأطباء والأخصائيين النفسيين.

وعرض لاهتمام الكنيسة القبطية بتوعية المقبلين على الزواج من خلال عقد دورات متخصصة لهم تتضمن برامجها موضوعات خاصة بالصحة النفسية.