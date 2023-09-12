الفنانة شيرين: "كنت هضرب المخرج بعد ما شتمنى"

قالت الفنانة شيرين، إنها إنسانة جريئة، لافتة إلى أنها لم تكن ضعيفة، معقبة: "كنت بعمل نفسي ضعيفة عشان أمشي حياتي".

وأضافت الفناة شيرين، خلال لقاءها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر قناة الحياة: "بعد كده لقيت نفسي لازم أبقى قوية، والقوة التي بداخلي يجب ألا تظل بداخلي وأن تخرج".

وتابعت: “مرة جريت وراء مخرج في المهندسين، عشان كنا بنصور في مكتب هندسي ونزلنا أمام نادي الصيد، لننتقل في لوكيشن آخر، والأستاذ سعد أردش رحمه الله يطلب من ماهر شفيق مساعد المخرج، ويقول له: ”من فضلك أنا عايز بكره آجي الساعة 3، أنا عندي مشهد واحد بكره أنا وبنتي وهو مشهد دخولي بالسيارة ولن يستغرق وقتاً طويلاً"، وقد كنت أنا ابنته، وأنا عندي محاضرات في المعهد، فقال له: “مش ممكن يا أستاذ تبهدلي اليوم”، فأنا قلت له: “تبهدل اليوم إيه.. ده أنا عندي 24 مشهد في اليوم ده.. فأنا جاية من الصبح وملك إيدك مرمطني زي ما أنت عايز، لكن الأستاذ بيترجاك يجي الساعة 3.. ليه تجيبه من الساعه 9 الصبح أو 10 ده عنده محاضرات".. قالي: “إيه في إيه أنتي خلاص بقيتي فاتن حمامة”.

وتابعت: "قلت له ليه كده يا أستاذ كده مش كويس خالص.. أستاذة فاتن حمامة قاعدة في بيتها ليه نجيب سيرتها.. مالوش لزوم.. بعدين أنا مش بتكلم عن حاجة ليا أنا.. أنا بكلم الأستاذ ماهر في إنه يأخر الأستاذ سعد مش هيجرى حاجة .. قال لا الشغلانة باظت. فقلت له حضرتك شايف انها باظت تبقى باظت.. فشتمني.. وأنا طبعا معرفش وقتها جرى ايه غير اني كنت هضربه.. ولما حس اني هضربه جري.. قلعت الشوز وجريت وراه.. جري ورايا مدير الانتاج وشالني على كتفه فعضيته وسابني.. كملت جري ورا المخرج لكنه كان استخبى.. أخدني مدير التصوير وقعدني في عربيته.. وقالي معلش هو زي والدك.. قلت له لا لا اوعى.. ده مش زي والدي.. والدي مهذب ما بيشتمش حد".