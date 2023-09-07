الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شيرين تكشف أسرارًا لأول مرة عن مسيرتها الفنية فى "واحد من الناس"

شيرين
شيرين

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" وتذاع عبر حلقتي الأسبوع الأحد والإثنين على شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة شيرين، والتي تفتح خزائن أسرارها وتكشف أسرارًا تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية وعن حياتها الخاصة وعن الوسط الفني وتجربة زواجها.

شيرين تتحدث عن والدتها وجنسيتها

وتكشف شيرين عن اسمها الحقيقي "أشجان" واسم الشهرة شيرين ومن اختار لها هذا الاسم، كما تتحدث عن والدتها وجنسيتها التركية، وعن عشقها للباليه والتحاقها بكلية الحقوق، وسر حبها للفنانة الراحلة كريمة مختار.

كما تتناول الحلقة الحديث عن أعمالها الفنية وعشقها لشخصية كريمة بمسلسل عيون، وأيضًا مشاركتها بمسلسلات بنت الأيام وسابع جار وجراند أوتيل، كما تتحدث عن مسرحية المتزوجون ومن رشحها للدور؟ وهل صحيح أن الفنان سمير غانم ماعملش معاك بروفات؟ وأهم ذكرياتها، وأجرها فى المتزوجون؟.

رحلتها مع النجم عادل إمام

كما تتحدث عن عملها مع النجم الكبير عادل إمام، والذي يعد من أهم محطات حياتك ... وكيف بدأت العلاقة الفنية والإنسانية معه؟.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد والإثنين عبر شاشة قناة الحياة.

من جهة أخرى، شاركت شيرين في رمضان الماضي بمسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، ومي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، محمد البزاوي، تامر نبيل، ثراء جبيل، مها نصار وغيرهم من نجوم الفن، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسن المنباوي، ينتمي إلى نوعية أعمال الدراما الشعبية الاجتماعية، وتدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة تعود إلى حقبة العشرينيات من القرن الماضي، وتقع الأحداث في السوق بمنطقة وسط البلد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين مسلسل في بيتنا روبوت 2  الذي عرض في السباق الرمضاني المقبل 2022م، بطولة هشام جمال، شيماء سيف، ليلي أحمد زاهر، عمرو وهبة، سليمان عيد، من تأليف عمرو وهبة، إخراج أسامة عرابي.

شيرين الحياة واحد من الناس سوق الكانتو اسرار بيتنا روبوت

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