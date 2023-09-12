الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل..الولايات المتحدة تجيز نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكورونا

كورونا
كورونا

أجازت السلطات الصحية الأمريكية، نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شركتَي "فايزر" و"موديرنا" بتركيبة تستهدف بشكل أفضل المتحورات المنتشرة حاليا، فيما تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس.

وقالت الشركتان إن "النسخة الجديدة من اللقاحات الموجودة ستكون متاحة في الأيام المقبلة لحملة معزِّزة، فيما تتزايد الإصابات بكوفيد-19 التي تستدعي دخول المستشفى في الولايات المتحدة".

ويتوقع أن توفر هذه النسخة الجديدة من اللقاحات "حماية جيدة ضد متحوّرات كوفيد-19 المنتشرة حاليا" وفق ما أعلنت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) في بيان.

 استجابة مناعية ضد متحورات كورونا

من جهتها، أوضحت "موديرنا" في بيان أن "لقاحها الجديد الذي اختبر على البشر، أثار استجابة مناعية ضد تلك المتحوّرات".

وفي حين أجازت "إف دي إيه" إعطاء النسخ الجديدة من اللقاحات لمن يبلغون 6 أشهر وما فوق، من المقرر أن تجتمع وكالة صحية فدرالية أخرى، وهي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، الثلاثاء لتحديد الفئات العمرية التي ستوصى بالحصول على جرعة معزِّزة.

وينقسم الخبراء الأميريكيون حول ما إذا كان يجب إعطاء جميع السكان جرعة معزِّزة أو ما إذا كان يجب التركيز بدلا من ذلك على الأشخاص الضعفاء كما هي الحال في أوروبا.

وتريد الولايات المتحدة تنفيذ حملة تلقيح سنوية ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح مناسب في كل مرة، لكن نجاح النسخة الجديدة من اللقاحات غير مؤكد، فالجرعة المعزِّزة السابقة لم يحصل عليها إلا 17 % فقط من الأمريكيين.

 

السلطات الصحية الأمريكية كوفيد فايزر موديرنا الولايات المتحدة

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