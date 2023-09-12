الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيطاليا تعلن استعدادها تقديم الدعم اللازم لليبيا

الفيضانات في ليبيا
الفيضانات في ليبيا

 قالت السفارة الإيطالية لدي ليبيا،  في بيان لها أمس الإثنين، عبر صفحتها بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: مستعدون  لتقديم الدعم اللازم لليبيا عبر مرافقها الخاصة بالمساعدات الإنسانية، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات.

وأعربت سفارة إيطاليا لدى ليبيا، عن تعازيها العميقة في ضحايا إعصار "دانيال" الذي ضرب بشدة شرق ليبيا، وتسبب في فيضانات ودمار في مدن مختلفة، وفقًا لموقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

وأشارت السفارة الإيطالية إلى تضامنها مع السلطات المحلية والمنظمات المشاركة في جهود الإغاثة، وقالت إن "إيطاليا مستعدة لتقديم يد العون من خلال مرافقها الخاصة بالمساعدات الإنسانية".

"الرئاسي الليبي" يطالب دول العالم بدعم جهود الإنقاذ البحري

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي،  في بيان له: أن مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة تزامنًا مع إعصار دانيال.

 ووفقًا لما نقله  موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي، فقد طالب المنفي في بيانه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.

وأعرب "المنفي" عن يقينه بأن التضامن العالمي سيكون له تأثير إيجابي في إعادة بناء المنطقة وتعافيها من كارثة الفيضانات التي تعرضت لها، ودعا جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الصادرة عن قيادة الجيش والمؤسسات المعنية وإلى التعاون والتضامن لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد ثقته في قدرة الشعب على التكاتف والتعاون والتغلب على هذه الصعوبات قائلًا: "سنتجاوز هذه الأزمة سويًا ونبني مستقبلًا أفضل لبلادنا".

وقال رئيس هيئة السلامة الوطنية في درنة الليبية فتحي الكريمي، الإثنين، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال عشرات الجثث في المدينة، بينما هناك العشرات تحت الأنقاض بسبب العاصفة دانيال.

وأكد رئيس الهيئة أن جميع جسور المدينة انهارت بسبب العاصفة وكل مداخلها مغلقة، لافتًا إلى انقطاع  الكهرباء والاتصالات في المدينة جراء العاصفة.

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