الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بالتعاون مع حياة كريمة.. "قصور الثقافة" تقدم عروضها فى مبادرة "أنت الحياة"

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في اليوم الثاني من مبادرة "أنت الحياة" بمدينة برج العرب القديمة بمحافظة الإسكندرية، والمقامة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" بهدف تنمية المجتمع وتوفير حياة آمنة للمواطن المصري.

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عروض وفعاليات ضمن مشاركة قصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" ببني سويف

وبدأت الفعاليات مع ورش الأشغال اليدوية المنفذة داخل مدرسة رابعة العدوية الإعدادية - الثانوية للبنات، منها ورشة تصميم ورود بالفوم جليتر تدريب منى صلاح، تلاها ورشة عمل حقيبة من الكروشيه للمدربة هيام عبدالحميد.

وضمن الأنشطة المقدمة من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، برئاسة عزت عطوان، قدمت فرقة الرواد لعرائس الماريونت، عرضا فنيا للأطفال بقيادة الفنان هشام نصرت، تضمن باقة متنوعة من الفقرات منها نام يا جرجاوي، الطبال، الصعيدي والحصان، التنورة، إضافة إلى عدد من استعراضات أوبريت الليلة الكبيرة للعبقري صلاح جاهين بفقراته المميزة منها شاشي، الأراجوز، يا غزال، وسط تفاعل كبير من الحضور.

بعد أسبوع حافل.. قصور الثقافة تختتم فعاليات "حياة كريمة" فى قرى دمياط

ومن المقرر أن تواصل هيئة قصور الثقافة تقديم أنشطتها طوال فترة المبادرة المستمرة حتى منتصف سبتمبر الحالي، حيث يشهد صباح غد الثلاثاء استكمال الورش الفنية بإشراف لمياء نعينع مدير قصر ثقافة برج العرب، بجانب عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني.

حياة كريمه أنت الحياة مبادرة انت الحياة مبادرة الإسكندرية صلاح جاهين

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