الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هاني سعيد: بيراميدز قادر على التتويج بالدوري رغم صعوبة المنافسة

بيراميدز
بيراميدز

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، جاهزية فريقه لخوض منافسات مسابقة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن اللاعبين تعهده على بذل قصارى جهدهم لحصد لقب الدوري هذا الموسم رغم صعوبة المنافسة.

وقال سعيد، تعليقا على قرعة الدوري للموسم الجديد:" فريقنا جاهز لخوض مسابقة الدوري وسنلعب من أجل حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي، ونحترم الجميع ولكننا لا نخشى مواجهة أي منافس حيث يضم فريقنا مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة".

وأضاف:" جميع أفراد أسرة النادي تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم من أجل المنافسة وحصد كافة الألقاب الممكنة هذا الموسم، فلا موانع أمام لاعبينا لتحقيق الألقاب في ظل توافر كافة الإمكانيات الممكنة من أجل تحقيق هذا الهدف".

وأشار المدير الرياضي إلى أن فريقه استعد بشكل مميز للغاية للموسم الجديد، سواء في المعسكر الداخلي بالقاهرة أو الخارجي في تركيا، وسنلعب كافة المسابقات من أجل الفوز باللقب، خاصة وأن كافة معسكرات الفريق استعدادا للموسم الجديد، ظهرت فيها جدية اللاعبين من أجل تحقيق أهداف النادي".

وأردف: "أعددنا كل شيء ولا ينقصنا سوى التوفيق من المولى عز وجل خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق أهدافنا التي نسعى لها، وأن يحفظ لاعبينا من شبح الإصابات، وخصوصا بعد تعرض اثنين من أبرز لاعبينا للإصابة مع المنتخب الوطني وهما محمد حمدي ومحمد رضا بوبو".

وأتم قائلا:" سنخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا بكل جدية، للظهور بشكل يليق بالكرة المصرية في المسابقة الأعرق داخل القارة السمراء، نعلم جيدا صعوبة المنافسة في دوري الأبطال، لكننا جاهزون لخوض منافسات تلك المسابقة".

بيراميدز يصطدم بالزمالك في افتتاحية موسم 2023/2024

تجدر الإشارة إلى ان قرعة الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز نسخة 20232024، والتي أقيمت مساء اليوم الاثنين، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، قد أسفرت عن مواجهة قوية بين بيراميدز ونادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الأولى للفريقين.

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