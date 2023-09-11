بالتزامن مع عاصفة دانيال.. 5 مشروبات تُساعد على مواجهة تأثير الرياح المحملة بالأتربة

تعد العواصف الرملية والمحملة بالغبار من التحديات المشتركة التي تمر بها بعض المناطق حول العالم، وتتسبب في بعض المشاكل الصحية والبيئية، ومع اقتراب العاصفة الرملية دانيال، يصبح من الضروري التعرف على أفضل المشروبات التي تساعد في مواجهة هذه الظروف الجوية القاسية.

ويتعارض الهواء الملئ بالغبار والجزيئات الدقيقة مع صحة الجهاز التنفسي والجسم بشكل عام، مما يزيد من خطر التهيج والأمراض الصدرية والحساسية، لذا فإن المشروبات المناسبة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الصحة ويعزز جهاز المناعة في مواجهة هذه الظروف القاسية.

وفي السطور التالية، نستعرض آراء الخبراء بموقع "medical news today" حول أفضل المشروبات التي تساعد في التخفيف من تأثير الطقس المحمل بالإتربة، وتحسين الصحة العامة أثناء العاصفة دانيال.

الماء:

عندما تتعرض للرياح القوية والغبار، يفقد الجسم الكثير من السوائل والرطوبة، لذا فإن شرب الماء بكميات كافية يساعد في ترطيب الجسم وتعزيز وظائف الجهاز التنفسي.

الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة التهابات الجهاز التنفسي وتعزيز الحماية الخلوية، كما أن الشاي الأخضر يعزز نظام المناعة ويساهم في تخفيف أعراض الحساسية.

العصائر الطبيعية:

شرب العصائر الطبيعية التي تحتوي على فيتامين سي، مثل عصير البرتقال والليمون، يوفر تغذية مهمة لجهاز المناعة، وفيتامين سي يعزز الحماية من الأمراض ويساعد في تطهير الجسم من السموم.

المشروبات الدافئة:

في الأيام العاصفة، يفضل تناول المشروبات الدافئة مثل الشوربة والحساء، حيث تساعد في تخفيف الالتهابات وتريح الجهاز التنفسي.

المشروبات العشبية:

تُعتبر المشروبات العشبية مثل الشاي البابونج والشاي الأعشاب الدافئة، من الخيارات الجيدة أثناء العواصف الرملية، حيث يساعد الشاي البابونج في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين النوم، بينما تحتوي الشاي الأعشاب على خصائص مضادة للالتهابات وتقوية الجهاز المناعي.

وأوضح الخبراء، أن استعمال هذه المشروبات قد يساعد في الحد من تأثير الطقس المحمل بالإتربة في الجسم وتعزيز الصحة العامة خلال فترة العاصفة دانيال، ومع ذلك، فإنه من الأهمية بالغة أن تأخذ الاحتياطات اللازمة للبقاء في أماكن آمنة ومتابعة التوجيهات الصحية والسلامة التي يصدرها الجهاز المختص بهذا الشأن.