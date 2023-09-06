مشروبات ساخنة تساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها من قبل السيدات.

آلام الدورة الشهرية

تستطيع السيدات تناول بعض المشروبات الساخنة لتخفيف آلام الدورة الشهرية لتهدئة المعدة من الانتفاخ والتشنجات، ولتسكين مشاكل الأمعاء واضطرابات المعدة، لذلك نرصد لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي شغلت اهتمام الكثير من السيدات قائمة مشروبات ساخنة تساعدكِ على تخفيف آلام الدورة الشهرية، وذلك وفقًا لموقع "very well health"، وإليكم تفاصيل على النحو التالي:

مشروبات ساخنة تساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية

1 - مشروب الشمر

يعتبر مشروب الشمر من ضمن المشروبات التي تعمل على تهدئه المعدة من آلام الدورة الشهرية، لأنه يحتوي على مركب الانيثول الذي يعمل كمضاد للتشنجات، ويمكن الاستفادة من هذه الفائدة منه وتناول تخفيف آلام الدورة الشهرية، يمكنك تسخين الشمر مع إضافة السكر على حسب الرغبة و تناوله بمعدل 3 مرات في اليوم.

2 - مشروب النعناع الساخن

يستطيع السيدات تناول مشروب النعناع الساخن لتخفيف آلام الدورة الشهرية لأنه يقضي على تقلصات المعدة والأمعاء، وله تأثير مباشر على تقلصات الرحم أثناء تلك الفترة، وذلك من خلال تسخين الماء على بعض أوراق النعناع مع إضافة السكر على حسب الرغبة، ويمكن تناوله على مدار اليوم.

3 - مشروب الشاي الأخضر

مشروب الشاي الأخضر من ضمن المشروبات الخفيفة التي يعشقها الكثير ويمكن تناوله أثناء فترة الدورة الشهرية لأنه مضاد للالتهاب، ومضاد للانتفاخ، ويساعد الشاي الأخضر على زيادة الشعور بالاسترخاء، ويمكن إضافة القليل من الشاي الأخضر ووضع الماء الساخن وتناوله على مدار اليوم.



4 - مشروب القرفة الساخنة مع إضافة اللبن

مشروب القرفة الساخنة مع إضافة اللبن من أكثر المشروبات الشائعة التي تلجأ لها السيدات في فترة الدورة الشهرية، فهي تساعد أيضاً في التقليل من الالتهاب، والألم، والانتفاخ الذي يحدث أثناء الدورة الشهرية، وذلك من خلال تسخين تسخين الماء وإضافة ملعقة من القرفة البودر المطحونة مع وضع القليل من اللبن على مشروبك.

5 - مشروب الحلبة الساخنة

يمكنك تناول مشروب الحلبة الساخنة أثناء فترة الدورة الشهرية لأنها تحتوي على مركبات مثل الليسين والتريبتوفان ويعملان على تسكين الألم وتقليل تقلصات الدورة، وذلك من خلال غلي كمية قليلة من بذور الحلبة مع إضافة السكر على حسب الرغبة.