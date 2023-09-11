الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجيش الوطني الليبي: أكثر من 2000 قتيل في مدينة درنة نتيجة الفيضانات

الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي

علق اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، على إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا، قائلاً:" إن ليبيا تتعرض لأول مرة لمثل هذه الظروف الجوية".  

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم تسجيل أكثر من 2000 قتيل في مدينة درنة نتيجة الفيضانات، لافتًا إلى أن كافة الطرق المؤدية إلى المناطق المنكوبة جراء الفيضانات "مقطوعة" بسبب الظروف الجوية.

وتابع: "لا يمكن استخدام الطيران العمودي في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات بسبب التقلبات الجوية". 

 

الجيش الوطني الليبي ليبيا فيضانات إعصار دانيال أزمة ليبيا

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