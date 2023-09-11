الجيش الليبى يشكر الرئيس السيسى: مصر السند الحقيقى فى الشدائد

وجه اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التوجيه بدعم المناطق التي ضربتها العاصفة دانيال، بالخدمات اللوجستية والطبية.

وتابع المسماري، في مؤتمر صحفي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين: "نشكر جمهورية مصر العربية، هذا دائما مفهمونا عن مصر، فهي في الشدائد سند حقيقي لنا ولكل الليبيين".

وأوضح المتحدث باسم الجيش اللوطني الليبي، أن البلاد تتعرض لأول مرة لهذه الظروف الجوية، وهناك مناطق عديدة تعرضت للرياح والأمطار الغزيرة والسيول وهناك وفيات وضحايا بشكل كبير، لافتا إلى أن هناك عمليات إنقاذ في المناطق المنكوبة.

وأشار إلى أن عدد الضحايا في درنة تتجاوز الـ2000، وما زال هناك من 5 إلى 6 آلاف مفقودين، لافتا إلى أن ليبيا تحتاج إلى تكاتف الجهود بشأن عمليات الإنقاذ، خصوصا أن هناك طرقا قطعت تماما وهناك طرقا أصبحت غير صالحة للعبور.

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد في القوات المسلحة الليبية، ويتم تقديم خدمات الأغذية والخدمات الطبية والإنسانية للمنكوبين في أماكن الإيواء، معقبا: "من خرجوا من درنة والمناطق المنكوبة خرجوا كأنهم ولدوا اليوم، كل مدخراتهم ضاعت، وفقدنا عائلات كاملة، الشعب الليبي صبار يثبت في ساعة الكرب شعب واحد".

كما أكد أن ليبيا تتعرض لحدث استثنائي غير مسبوق، وبالتالي فهناك حاجة إلى التكاتف وأعلى درجات الوعي، فالمواطن يجب أن يكون على وعي بمخاطر هذه المرحلة وما عليه من واجبات والالتزام بالتعليمات، خصوصا أن هناك أحياء بالكامل تم نقلها إلى البحر بما فيها من سكان.