الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مقار يترأس اجتماع مجمع كهنة مراكز الشرقية ومدينة العاشر

كنيسة
كنيسة

عقد مجمع كهنة إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اليوم، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمدينة فاقوس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي لتذكار السنة الثانية عشر لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف الإيبارشية السابق، وعقب الصلاة ألقى نيافة الأنبا مقار كلمة بعنوان "الوصايا العشر للكاهن"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

أنشطة رعوية مكثفة بالكنيسة:

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، صلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، صباح أمس في كنيسة السيدة العذراء بقرية السنارية ببني مزار، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٢ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

كما احتفلت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، أمس الأول، بختام مهرجان النيروز الفني والذي حمل شعار "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا"، على مسرح كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة كوتسيكا (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

بدأ الحفل بفقرات من تقديم كورال القديس القوي الأنبا موسى للسودانيين والتابع للإيبارشية، ثم وزّع نيافة الأنبا دانيال الجوائز على الفائزين والفائزات في المسابقات الفردية والأعمال الجماعية من أبناء الإيبارشية.

جدير بالذكر أن المهرجان استمر على مدار سبعة أيام من الأول وحتى السابع من سبتمبر الجاري، وشمل تقديم عروضًا في عدة مجالات فنية، منها أعمال فردية وأعمال جماعية، كما تضمن معرضًا يضم الأعمال الفنية في مجالات الرسم والفنون التشكيلية والأعمال اليدوية، والذي افتتحه نيافة الأنبا دانيال في اليوم الأول من المهرجان.

 

مجمع كهنة إيبارشية مراكز الشرقية كنيسة السيدة العذراء الأنبا مقار الأنبا أنجيلوس عيد النيروز

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