مهاب مميش: قناة السويس لا بديل لها لأنها الأسرع والآمن عالميًا

أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لـقناة السويس، أن قناة السويس لا بديل لها، لأنها أسرع طريق في النقل البحري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المشروع الجديد الذي يتم الحديث عنه متعدد الوساطة فهو يسير في البحر ويفرغ وينقل سكة حديد ويفرغ وعملية نقل وكلها مكلفة للغاية، وكل هذا ليس له تأثير على قناة السويس.

قناة السويس أصبحت أسرع وأقل تكلفة وأكثر أمانًا

وتابع، أن قناة السويس بعد قناة السويس الجديدة أصبحت أسرع وأقل تكلفة وأكثر أمانًا فهي تصل أوروبا وإفريقيا وكل الموانئ في العالم، مؤكدًا أنه لا بد أن نستعد لو أن هناك أي تنافسية وقادرين على ذلك.

وأشار إلى أن قناة السويس تحافظ على التنافسية بأن نكون أسرع وأعمق وأهم قناة في العالم، وهذا الكلام ليس له أي تأثير على قناة السويس حاليًا أومستقبلًا.