على طريقة البريميرليج.. 8 جوائز مستحدثة فى الموسم الجديد للدورى

أعلنت رابطة الأندية اليوم الاثنين، خلال قرعة الدوري لموسم 2023-2024 عن 8 جوائز مستحدثة خلال الموسم الجديد.

وعلى طريقة البريميرليج، جاءت الجوائز كالتالي:

أفضل لاعب

أفضل صانع ألعاب

أفضل قفاز ذهبي

أفضل مدرب

أفضل لاعب شاب تحت 23 عامًا

أفضل هدف

أفضل حكم

أفضل هداف

وأوضحت الرابطة خلال حفل القرعة المقام اليوم في العاصمة الإدارية، أن جوائز أفضل لاعب، أفضل لاعب شاب، أفضل مدرب وأفضل هدف ستكون من خلال عملية التصويت التي يشارك فيها الجمهور، النقاد الرياضيين، اللاعبون، فيما ستكون بقية الجوائز من اختيار لجان مختصة داخل الرابطة.

ما شكل مسابقة الدوري المصري 2024؟

سيكون بنظام الدورين ولن تكون هناك تأجيلات لأي ناد بمشاركة 18 فريقًا، ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

قرعة الدوري 2024.. هل ستتم زيادة أعداد الجماهير؟

أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف، ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

كانت رابطة الأندية قد قدمت مقترحا لإقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد مع تقسيم الـ18 فريقا بالدوري الممتاز إلى مجموعتين، مجموعة تضم الـ8 الحاصلين على المراكز الأولى على أن تتنافس هذه الأندية على بطولة الدوري، والمجموعة الثانية من الأندية التي حصلت على المركز التاسع إلي الثامن عشر على تتنافس هذه الأندية على هبوط ثلاثة فرق، منها مقترح إقامة الدوري من مجموعة واحدة لاقى اعتراضا كبيرا من جميع الأندية.