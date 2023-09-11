الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمين سر التحالف الوطني تكشف استعدادات "قطار الخير" في بني سويف

قطار الخير
قطار الخير

كشفت الدكتورة نهي طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن غدًا ستنطلق فعاليات مبادرة "قطار الخير" في محافظة بني سويف، وسيتم توزيع عدد من الكراتين الغذائية على الأهالي الأكثر احتياجا في كافة مراكز المحافظة.

 

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تنطلق بمشاركة مؤسسات التحالف الوطني ومؤسسات مجتمع مدني كبيرة ولديها دورا كبيرا في المساعدات سواء الاجتماعية أو غيره ومبادرة قطار الخبر بمثابة مهرجان يبث روح الأمل ونشر الدعم الأهلي المحافظة.
 

التحالف الوطني للعمل الأهلي يستعد لإطلاق "قطار الخير"

وأشارت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن هناك مشاركة كبيرة من المتطوعين من مبادرة "حياة كريمة"، والذين ينتشرون في كل المراكز والقرى، بالإضافة الي انتشار القوافل الطبية وفعاليات ثقافية.

 

محافظة بني سويف قطر الخير “حياة كريمة” أمين عام التحالف الوطني أكبر قافلة مساعدات إنسانية

الأكثر قراءة

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

طعنات فى الصدر.. أول صور للشاب الذى قُتل على يد جاره بالزيتون

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

الإعصار دانيال.. الرئيس السيسى يقدم خالص العزاء للأشقاء فى ليبيا ويؤكد تضامن مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية