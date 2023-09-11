أمين سر التحالف الوطني تكشف استعدادات "قطار الخير" في بني سويف

كشفت الدكتورة نهي طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن غدًا ستنطلق فعاليات مبادرة "قطار الخير" في محافظة بني سويف، وسيتم توزيع عدد من الكراتين الغذائية على الأهالي الأكثر احتياجا في كافة مراكز المحافظة.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تنطلق بمشاركة مؤسسات التحالف الوطني ومؤسسات مجتمع مدني كبيرة ولديها دورا كبيرا في المساعدات سواء الاجتماعية أو غيره ومبادرة قطار الخبر بمثابة مهرجان يبث روح الأمل ونشر الدعم الأهلي المحافظة.



التحالف الوطني للعمل الأهلي يستعد لإطلاق "قطار الخير"

وأشارت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن هناك مشاركة كبيرة من المتطوعين من مبادرة "حياة كريمة"، والذين ينتشرون في كل المراكز والقرى، بالإضافة الي انتشار القوافل الطبية وفعاليات ثقافية.