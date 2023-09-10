التحالف الوطني يُطلق قوافل طبية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية في بني سويف

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قوافل طبية تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرية سنور بمركز بني سويف، وقرية قمبش الحمراء بمركز ببا وذلك في إطار "أسبوع الخير" الذي أطلقه التحالف الوطني لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بمحافظة بني سويف.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكل محافظات الجمهورية.

كما يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .