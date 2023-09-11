الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يستعرض مع سفير بيلاروسيا الفرص السياحية الاستثمارية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، سفير دولة بيلاروسيا الصديقة لدى مصر سيرجى تيرنتيف، يرافقه سكرتير أول بالسفارة كيريل تشوبرن، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأيضاً الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية ، والدكتور حسن الشقطي مستشار المحافظة الاقتصادى، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى. 

ورحب محافظ أسوان، بسفير دولة بيلاروسيا لزيارته لأسوان للإستمتاع بالمنتج السياحى المتنوع، مؤكداً أن هناك تعاون بناء ومثمر دائماً بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس دولة بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وهو الذى يعكس متانة وعمق العلاقات بين البلدين على قاعدة من التعاون المشترك فى مجالات عديدة والتى شهدت تطوراً كبيراً فى الأونة الأخيرة على مختلف الأصعدة، فضلاً عن التنسيق وتبادل الخبرات.

الفرص السياحية والاقتصادية والاستثمارية

كما استعرض محافظ أسوان، الفرص السياحية والاقتصادية والاستثمارية التى تتفرد بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية والمشتى العالمى لاستغلال الثروات التعدينية والمحجرية ، ولاسيما الجرانيت والرخام، والتلك والفوسفات، والتى تصل لاحتياطات تكفى لأكثر من 250 عاما، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، والمنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر، وهو الذى يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضاً من تحقيق إنجازات متتالية بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى المبادرات الرئاسية كحياة كريمة، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى مما ساهم فى حصول أسوان على العديد من الجوائز.

وتمنى محافظ أسوان أن تتوج أوجه التعاون بتوقيع تؤامة بين أسوان وإحدى المدن البيلاروسية، لتحقيق المزيد من توطيد العلاقات بين الجانبين. 

سفير بيلا روسيا يشكر محافظ أسوان

فيما قدم سفير بيلاروسيا شكره لمحافظ أسوان، على حفاوة الاستقبال، وإطلاعه على المقومات التى تمتلكها هذه المحافظة، وهو الذى دفعه للاهتمام بفتح آفاق للتعاون من خلال التجهيز لتوقيع اتفاقية التوأمة، والتى سترتكز عناصرها على الجانب الاقتصادى ، والاستغلال الأمثل للسياحة العلاجية ، والمزايا التى تتفرد بها أسوان فى هذا المجال والاستشفاء الصحى. 

وأعرب عن سعادته أنه تولى منصبه فى توقيت عظيم ليشاهد هذه الإنجازات الكبيرة التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية. 

دروع وهدايا تذكارية فى لقاء سفير بيلا روسيا 

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير بيلاروسيا الدروع والهدايا التذكارية تعبيراً واعتزازاً وتقديراً لعلاقات الصداقة بين مصر وبيلاروسيا. 

لقاء محافظ أسوان بسفير بيلا روسيا لقاء محافظ أسوان سفير بيلا روسيا في أسوان سفير بيلا روسيا يشكر محافظ أسوان دروع وهدايا تذكارية بلقاء محافظ أسوان بسفير بيلا روسيا

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