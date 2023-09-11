«مياه البحيرة» ترفع درجة استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، ووجه رؤساء الفروع ومديري الشبكات بعمل الصيانات اللازمة بالمحطات والروافع و تنظيف الشنايش والبالوعات والصفايات والشبكات والأبيار وتطهير مخرات السيول بالشوارع والميادين.

وشدد “نشأت” على متابعة تواجد وتمركز سيارات شفط المياه، خاصة في الأنفاق وأسفل الكباري والطرق الرئيسية، بشكل دائم وأن تكون على أتم استعداد لأي أمطار، ومتابعة أعمال الصيانة مع التنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة والتأكيد على تطهير شبكات الصرف الصحي.

مياه الشرقية تعلن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

من ناحية أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سياراتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 10 سبتمبر إلى الخميس 14 سبتمبر وذلك من الساعة 8 صباحا وحتي الثانية عصرا.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية السبكي يومي الأحد والأثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلي الخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز ديرب نجم بقرية العصايد من الأحد إلي الخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الأحد إلي الخميس.

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل (التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي).