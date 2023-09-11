الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل انتهاء فترة القيد.. كواليس ما يدور فى صفقات تدعيم الزمالك

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك  عن كواليس الساعات الأخيرة قبل غلق باب الميركاتو، وإمكانية إبرام بعض التدعيمات الجديدة للفريق.

وأكد المصدر لـ "الدستور"، أن كل ما تردد بشأن حل مشكلة إيقاف القيد وفتح الباب للزمالك لقيد اللاعبين بشكل طبيعي عار تماما من الصحة.

وتابع: "الأزمة لازالت قائمة حتى الآن والزمالك لم يبرم أي صفقة والمشكلة لم يتم حلها من الأساس".

وواصل: "إدارة الزمالك حاولت بكل الطرق مع لشبونة من أجل تقسيط قيمة الغرامة لكن الأمر قوبل بالرفض".

وشدد على أن أوسوريو يتعامل مع الأمر الواقع بشأن عدم إبرام أي صفقات، وتأجيل الأمر إلى يناير وطلب من الإدارة بضرورة تعويض ذلك بسداد كل المستحقات المتأخرة للاعبين قبل بداية الموسم؛ للحفاظ على تركيزهم".

وكان الزمالك قد اقترب من التعاقد مع محمود حمادة لاعب فريق فاركو ومحمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش في وقت سابق لكن المفاوضات لم تكتمل بسبب إيقاف القيد، حيث كان الهدف الأساسي لأوسوريو في التدعيم بخط الوسط بسبب النقص الذي يعاني منه الفريق والحاجة لإبرام صفقات قوية.

إيقاف القيد لشبونة أوسوريو محمود حمادة فاركو

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