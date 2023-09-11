الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب مهاجمي الزمالك في الموسم الجديد مع أوسوريو

أوسوريو
أوسوريو

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  عن ترتيب المهاجمين بالنسبة للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق في الموسم الجديد.

وتألق البنيني سامسون أكينيولا مع الزمالك في الفترة الأخيرة وسجل هدفين في ودية السكة الحديد الأخيرة.

وأكد المصدر أن أوسوريو حدد ترتيب المهاجمين بالنسبة له في الموسم الجديد والاعتماد عليهم بشكل أساسي.

وتابع :"المهاجم الأول لأوسوريو هو التونسي سيف الدين الجزيري ورغم تألق سامسون وعدم قناعة أوسوريو بالجزيري في وقت سابق لكنه يظل المهاجم الأول له في الفريق".

وأكمل :"أوسوريو يرغب في الاطمئنان على سامسون بشكل أكبر وعدم الاكتفاء بمجرد التسجيل في ودية".

وأضاف :"حال تألق سامسون واستمرار توهجه سيكون في المرتبة الثانية بين مهاجمي الفريق في الموسم المقبل وسيقرر المدرب منحه الفرصة للاستفادة من الصحوة والدفعة المعنوية للاعب مع بداية الموسم الجديد".

تأهيل عواد

واصل محمد  عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش المران الصباحي للأبيض الذي أقيم أمس الأحد خلال المعسكر المغلق للفريق بمصر الجديدة .

وخاض محمد عواد مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه للإصابة بارتشاح في الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية. 

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء  الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى غداً الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

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