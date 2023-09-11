الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صرف راتب شهرين للجهاز المعاون للزمالك وانتعاشة مالية للنادي

الزمالك
الزمالك

شهدت الساعات الماضية انتعاشة مالية كبيرة في خزينة الزمالك والحصول على ١٠ ملايين جنيها نظير إيجار إحدى المحلات.

وأكد مصدر أن الجهاز المعاون للزمالك حصل على راتب شهرين في الساعات الماضية حيث كان له ٣ شهور متأخرة وحصل على شهرين.

مران الزمالك

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح أمس السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت الفقرة الخططية التي قادها مدحت عبد الهادي المدرب العام، تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، تحت إشراف الجهاز الفني.

وعاد الفريق لمعسكره المغلق عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء  الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى اليوم الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

انتظام شيكابالا

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، خلال المران الصباحي للأبيض أمس الأحد ضمن المعسكر المغلق للفريق بمصر الجديدة.

وشارك "شيكابالا" في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بإجهاد عضلي، و أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي.

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