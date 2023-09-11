الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الاتحاد المصرى: شركات التأمين ستعوض خسائر زلازل المغرب بحوالى 300 مليون دولار

علاء الزهيري
علاء الزهيري

كشف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، عن حجم التعويضات التي تحملتها شركات التأمين العالمية خلال الستة أشهر الماضية؛ بسبب التغيرات الطبيعية التي حدثت في أمريكا فقط، والتي بلغت حوالي 110 مليارات دولار، وكمية التعويضات كبيرة جدا بسبب الزلازل التي حدثت في تركيا وسوريا ومن المتوقع أن يحدث ذلك في المغرب، وذلك غير حجم الخسائر المدنية غير المؤمن عليها.
 

وأضاف الزهيري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "كسترا نيوز"، أن حجم التعويضات التي من المتوقع أن تدفعها شركات التأمين في المغرببسبب الخسائر الكبيرة التي تسبب بها الزلزال مؤخرًا، ستصل إلى حوالي 300 مليون دولار.
 

ما هو دور التأمين في مواجهة الأخطار الطبيعية؟.. رئيس الاتحاد المصري يوضح

وأكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن التأمين يلعب دورًا كبيرًا في تغطية الأخطار الطبيعية، والحد من الكوارث الاقتصادية التي تشهدها البلاد نتيجة هذه الكوارث الطبيعية سواءً زلازل أو فيضانات.

وتابع الزهيري، أصبح من الضروري جدًا أن يكون لدى كافة الدول والمؤسسات الاقتصادية وأيضًا الأشخاص ما يحميها أو يمكنها من مواجهة الأخطار الطبيعية، والفترة القادمة شركات التأمين لديها منتجات تأمينية ووثائق تغطي المخاطر الطبيعية سواء للمشروعات تحت الإنشاء أو حتي مساكن يقطن فيها مواطنون.

زالزال المغرب أنشطة التأمينات التعريضات المخاطر الطبيعية ٣٠٠ 1 16 مليار

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