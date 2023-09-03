رئيس الاتحاد المصرى للتأمين: ندرس إصدار وثيقتين للتأمين الزراعي

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد انتهى من بلورة عدد من المنتجات التأمينية الجديدة مثل وثيقة سند الملكية لدعم السوق العقاري، وحاليا تم إرسالها لاعتمادها من الرقابة المالية بالإضافة إلى وثيقة المحاصيل الزراعية أو المروية، والتى تنتظر إقرارها بشكل مؤسسي ثم بشكل فردى من الهيئة.

وأضاف الزهيري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الاتحاد المصرى للتأمين أن لجنة التأمين الزراعي بالاتحاد تعمل الآن على تدشين منتجين جديدين هما وثيقة المحاصيل الاستراتيجية ووثيقة التأمين المؤشر.

وذكر أن إصدار المنتج يتوقف على حاجة السوق والموافقة عليه، مشيرا إلى أن الاستثمار في شركات التأمين محدد وفقا للقانون ورؤية الشركات.

تابع: “شركات التأمين تحقق عوائد جيدة ومن ثم فإنه يعد استثمارا مربحا ويمكن من خلاله جذب عدد أكبر من شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة المالية فى السوق التأمينى المصري وهو ما يدعمه وجود قانون للتأمين الموحد جاري الموافقة علية من البرلمان”.

وأشار رئيس اتحاد التأمين، إلى أن هناك مشاركة واسعة من قبل شركات التأمين للوساطة والتأمين وإعادة التأمين من مختلف الدول الأجنبية والعربية فى ملتقى التأمين وإعادة التأمين راندفو 5 والذي سينعقد فى الفترة من 17 وحتى 19 سبتمبر الجاري، وذلك لتبادل الرؤى والمقترحات.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى اليوم أن أكثر من 900 مشارك حتى الآن من شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والعالمية، وهناك خبراء دوليون مهتمين بطرح آرائهم وتجاربهم حول مواجهة التحديات العالمية والمتعلقة بالتضخم المرتفع وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية .

وأشار إلى أن قطاع التأمين واجه العديد من التحديات العالمية ومن ثم فإن هناك رغبة فى رسم خريطة مواجهة التحديات المتعلقة بالأحداث العالمية ومن ثم فإن الملتقى يهدف لتبادل المعلومات والمقترحات حول رؤية شركات لتأمين وإعادة التأمين بعد تأثرها عالميا بحالة الوضع السياسي والاقتصاد.

ومن جهته أوضح الدكتور طارق سيف الأمين العام لإتحاد التأمين، أن المؤتمر سيناقش أثر التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية على قطاع التأمين وهو ما تم توفيقه، في الأبحاث المقدمة من خلال مسابقة عزة عارفين.

ومن المقرر انطلاق فعاليات ملتقى التأمين الخامس يوم 17 سبتمبر الجاري.