علاء الزهيرى: الاتحاد المصرى للتأمين حريص علي زيادة الوعي والمشاركة المجتمعية

قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الاتحاد منظمة مصرية رائدة في مجال التأمين، ويقوم بأداء دور هام في نشر الوعي التأميني وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في القطاع.

وأضاف “الزهيرى” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على هامش انطلاق فعاليات المارثون الرابع اليوم الجمعة، أن الاتحاد المصري للتأمين لعب دوراً إيجابياً في تعزيز الوعي التأميني والتثقيف المالي من خلال إقامة العديد من الفعاليات التي تهدف إلى توعية الجمهور بأهمية التأمين.

وأشار “الزهيري” إلى أن الاتحاد يقوم بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تستهدف الجمهور المهتم بالتأمين والتعليم المالي، لتعزيز الوعي بأهمية التأمين والحفاظ على الاستقرار المالي. ويشارك الاتحاد في هذه الفعاليات مع مؤسسات مالية أخرى وشركات تأمين لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال التأمين.

وأكد أن الاتحاد يوفر الموارد التعليمية والتثقيفية للجمهور عبر موقعه الإلكتروني وفي وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به وتشمل هذه الموارد المقالات والنصائح والمعلومات التي تساعد الجمهور على فهم أساسيات التأمين والمساعدة في اتخاذ القرارات المالية الصائبة.

وأضاف أن الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، يسعى لتحسين وتطوير قطاع التأمين في مصر ويعمل الاتحاد على توفير الدعم الفني والاستشارات للشركات التأمينية والمستثمرين.

وأكد أنه الاتحاد المصري للتأمين، يعتبر كياناً مهماً في دعم القطاع المالي في مصر، حيث يساعد في تحسين الاستقرار المالي وتقليل المخاطر المالية للأفراد والشركات ويساعد الاتحاد في تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات التأمينية، ويحرص على تقديم خدمات عالية الجودة للجمهور والشركات التأمينية.

و أشار الي أنه تعتبر مساهمة الاتحاد في نشر الوعي التأميني وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في القطاع هامة جداً، حيث تساعد على تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات التأمينية، وتساعد في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات.