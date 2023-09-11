الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل المغربى للتليفزيون المصرى: تشكيل لجنة لدراسة الأولويات بعد الزلزال المرعب

عبد اللطيف وهبي
عبد اللطيف وهبي

كشف عبداللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن الزلزل وقع بالقرب من جبل مما أسفر عنه عن وفيات ومصابين كثرة بسبب الهزة القوية وتأثر الجبل منها، وهناك منازل اختفت نهائيًا.
وأضاف وهبي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك تدخلًا ومساعدات من القوات المسلحة والمجتمع المدني والسلطات العمومية وكل الوسائل سواء الطرق والطيران، واستعدادات من المستشفيات المدينة للإسراع في إنقاذ المصابين.

وتابع وزير العدل المغربي، أن هناك لجنة تدرس الأولويات المطلوبة، وهي إنقاذ الجرحي وإخراج الجثث وغير ذلك للتدخل في الأمور العلاج، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تزال مستمرة في عمليات البحث عن الناجين ونقل المصابين وتقديم الإسعافات المطلوبة، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه فرق بحث من إسبانيا والإمارات وقطر والمملكة المتحدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
وزير العدل المغربي للتليفزيون المصري: الزلزال مرعب ومخيف.. 70 دولة مستعدة للمساعدة

وأوضح وزير العدل، أن 70 دولة أعلنت استعدادها لدعم المغرب، ولكن نريد أن تمر الأمور بشكل منظم ونريد الأولويات وإنقاذ الضحايا منتحت التراب.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المغرب، مساء الجمعة الماضي، خلف موجة واسعة من التضامن من قبل العديد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، الذين أعربوا عن تعازيهم وتضامنهم مع المملكة والشعب المغربيين عقب هذه الكارثة الطبيعية.

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