الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل المغربي: فرق الإغاثة تواجه صعوبات في الوصول للعالقين بالمناطق الجبلية

عبد اللطيف وهبي
عبد اللطيف وهبي

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن فرق الإغاثة تواجه صعوبات في الوصول للعالقين بالمناطق الجبلية، حسب نبأ عاجل لفضائية "العربية".

فرق الإنقاذ تسابق الزمن للعثور على ناجين

ويواصل مسعفون ومتطوعون وأفراد من القوات المسلحة العمل ليل نهار من أجل العثور على ناجين وانتشال جثث منتحت الأنقاض، خصوصا في قرى إقليم الحوز مركز الزلزال جنوب مدينة مراكش السياحية في وسط المملكة.


وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن السلطات استجابت في هذه المرحلة بالذات لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ.


وكان قد أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن ما بين 60 و70 دولة عرضت تقديم الدعم.

وزير العدل المغربي المغرب زالزال القوات المسلحة المغربية فرق الإنقاذ

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