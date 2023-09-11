الزراعة: نستهدف زراعة 4 ملاين طن قمح لتلبية احتياجات السوق المحلي

أكد الدكتور انور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن خطة تفعيل وتطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح خلال الموسم المقبل، تستهدف زراعة 4 ملايين فدان قمح.

وأشار “عيسى” إلى أن الوزارة حريصة على التوسع في زراعة محصول القمح لتلبية احتياجات السوق المحلي من القمح وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، لافتًا إلى أنه تم توجيه مديريات الزراعة بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعدادات لموسم زراعة القمح.

مساحات القمح في الموسم الجديد

وقال “عيسى” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم التنسيق مع الجمعيات الزراعية واخبار المزارعين بالاحوال المخصصة لزراعة المحصول، مع توفير جميع مستلزمات الإنتاج اللازمة لضمان تحقيق أعلى معدلات إنتاجية لمحصول القمح، لافتا إلى أن القطاع الزراعي في مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية حيث تم تدشين العديد من المشروعات القومية الزراعة التي ساهمت في معدلات الإنتاج، وساهمت في استقرار سوق السلع الغذائية في السوق المحلي من حيث زيادة حجم المعروض من المنتجات الزراعية وبأسعار مناسبة.

الدورة الزراعية

من جانبه، قال مجدي عيسى، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إن عودة الدورة الزراعية مدت أجل تقليل الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلي من القمح حاليا 55 % من حجم الاستهلاك السنوي مما يؤكد على ضرورة زيادة المساحة المزروعة لتحقيق الزيادة المطلوبة في الإنتاج خاصة فس ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج.

وأضاف “عيسى” أن القمح يعتبر المحصول الاستراتيجي الأول في مصر ولابد من التوسع في زراعته لتحقيق الأمن الغذائي محليا.

وأشار إلى أنه سيتم مضاعفة الجهود من اجل زيادة الإنتاج من محصول القمح راسيا من خلال البحوث الزراعية واستنباط أصناف من التقاوي عالية الإنتاجية وقادرة على تحمل الظروف المناخية ،وكذلك استنباط أصناف قمح تجود زراعتها في الاراضي المستصلحة حديثا خاصة مع خطة الدولة التوسعية في الرقعة الزراعية.

وأكد عضو الاتحاد التعاوني الزراعي، أن هناك دور كبير يقع على عاتق الجمعيات الزراعية فيما يتعلق بزيادة المساحات المزروعة بالقمح باعتبار أن التعاونيات بيوت للمزارعين وتحلى بثقة المزارعين ولها دور فاعل في التسويق لمحصول القمح ومختلف المحاصيل الزراعية .