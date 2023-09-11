الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك مصر يعلن رعاية منتخبات كرة القدم خلال الـ3 مواسم المقبلة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

نظم بنك مصر احتفالية، أمس الأول، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، للإعلان عن رعاية منتخبات مصر لكرة القدم خلال الثلاثة مواسم المقبلة حتى انتهاء كأس العالم ٢٠٢٦.

حضر الاحتفالية جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورؤساء مجالس إدارات الأندية المصرية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وبنك مصر، والاتحاد المصري لكرة القدم.

تأتي مساهمة بنك مصر في رعاية منتخبات كرة القدم المصرية استكمالًا لدور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك لتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تتركز مساهمات بنك مصر في التنمية المجتمعية على محاور رئيسية منها الصحة والتعليم والشباب، نظرًا لكونهم النواة الرائدة لتقدم الأوطان.

 

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يذكر أن بنك مصر دائمًا سبّاق ورائد على كافة المستويات، وأنه البنك الرائد في دعم الرياضة المصرية، حيث قام البنك بالمساهمة في تأسيس صندوق خيري لدعم الرياضة المصرية، يهدف إلى دعم ورعاية أبناء مصر من الأبطال الرياضيين، ليساعدهم في تحقيق نتائج باهرة في المجال الرياضي لرفع راية مصر عالية خفاقة في المنافسات الرياضية العربية والإفريقية والعالمية.

ويعمل بنك مصر مع الدولة المصرية كتفًا بكتف للمساهمة بفاعلية في تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالشباب ودعم الرياضة المصرية والمشاركة الإيجابية في مجال المسئولية المجتمعية، وقام بنك مصر بإنفاق نحو مليار جنيه في مجال التنمية المجتمعية عام 2021، حيث إن قيم واستراتيجيات العمل ببنك مصر تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء داخل المجتمع المصري.

بنك مصر منتخب مصر الوطنى كرة القدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد الأتربي

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