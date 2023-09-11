الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مسابقة رواد للمشروعات الناشئة في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق فعاليات الندوة التعريفية بمسابقة رواد دمياط ٢٠٢٣ فى نسختها الثانية، والتى أقيمت اليوم بمكتبة مصر العامة ضمن ١٠ ندوات ستعقد بعدد من الجهات للتعريف بمحاور المسابقة التى تم إطلاقها للعام الثانى على التوالى.

وتتضمن المسابقة ثلاث مجالات وهم: "المشروعات الصناعية، المشروعات الزراعية والخدمية"، كما يشمل ٩ جوائز على مستويات الفكرة والمشروع الناشئ والمشروعات القائمة، تستهدف الشباب من عمر ٢١ حتى ٤٥ عام وتستمر المرحلة الثانية على مدار ٣ شهور حيث ستنتهي فعالياتها فى ٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

تفاصيل مسابقة رواد دمياط 

فيما وقد أشادت محافظ دمياط، بما حققته المسابقة فى نسختها الأولى، مؤكدة حرص المحافظة على استمرار هذا التعاون الذى يعزز أهداف التنمية المستدامة ودعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال ومساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم ضمن برنامج المنظمة "وظائف لائقة  لشباب مصر" .. "معًا لمواجهة التحدى فى دمياط "، هذا إلى جانب ما تحققه من دعم لمنهجية واستراتيجية التعلم، باعتبارها شراكة حقيقية لتبادل الخبرات ودعم المشروعات.

ووجهت المحافظ، الشكر إلى منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس على هذا التعاون المثمر ، كما دعت أبناء المحافظة على المشاركة بالمسابقة.

وتناولت الجلسة أيضًا عرض قدمه الشباب المشاركين بالنسخة الأولى بتجاربهم ومحاور الاستفادة من المسابقة.

دمياط أحداث دمياط منال عوض رواد دمياط مكتبة مصر العامة

مواد متعلقة

انعقاد جمعية عمومية مركز شباب ميت أبوغالب وعدم اكتمال النصاب فى دمياط

نقل نادى دمياط خارج مجموعة الدقهلية فى تصفيات كرة القدم

بأسعار تنافسية.. افتتاح معرض العودة للمدارس بدمياط (صور)

تفاصيل أول اجتماع للجنة المشروعات الخضراء بدمياط

"ابدأ" الوطنية تبحث وضع خارطة عمل لتطوير صناعة الأثاث فى دمياط

في جولات ميدانية.. تطوير عمراني بشوارع دمياط الجديدة

جولة تفقدية لنائب محافظ دمياط فى كفر سعد

غدا.. انطلاق قافلة رمد طبية مجانية فى قرى دمياط

الأكثر قراءة

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

موعد عيد النيروز لعام 2023.. ولماذا سٌمى بهذا الاسم؟

تفاصيل قرار حظر النقاب فى المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب