انطلاق مسابقة رواد للمشروعات الناشئة في دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق فعاليات الندوة التعريفية بمسابقة رواد دمياط ٢٠٢٣ فى نسختها الثانية، والتى أقيمت اليوم بمكتبة مصر العامة ضمن ١٠ ندوات ستعقد بعدد من الجهات للتعريف بمحاور المسابقة التى تم إطلاقها للعام الثانى على التوالى.

وتتضمن المسابقة ثلاث مجالات وهم: "المشروعات الصناعية، المشروعات الزراعية والخدمية"، كما يشمل ٩ جوائز على مستويات الفكرة والمشروع الناشئ والمشروعات القائمة، تستهدف الشباب من عمر ٢١ حتى ٤٥ عام وتستمر المرحلة الثانية على مدار ٣ شهور حيث ستنتهي فعالياتها فى ٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

تفاصيل مسابقة رواد دمياط

فيما وقد أشادت محافظ دمياط، بما حققته المسابقة فى نسختها الأولى، مؤكدة حرص المحافظة على استمرار هذا التعاون الذى يعزز أهداف التنمية المستدامة ودعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال ومساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم ضمن برنامج المنظمة "وظائف لائقة لشباب مصر" .. "معًا لمواجهة التحدى فى دمياط "، هذا إلى جانب ما تحققه من دعم لمنهجية واستراتيجية التعلم، باعتبارها شراكة حقيقية لتبادل الخبرات ودعم المشروعات.

ووجهت المحافظ، الشكر إلى منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس على هذا التعاون المثمر ، كما دعت أبناء المحافظة على المشاركة بالمسابقة.

وتناولت الجلسة أيضًا عرض قدمه الشباب المشاركين بالنسخة الأولى بتجاربهم ومحاور الاستفادة من المسابقة.