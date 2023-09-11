الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ندوة تثقيفية لـ"مستقبل وطن" بالجيزة حول مخاطر استخدام منصات التواصل بشكل سيئ

ندوة مستقبل وطن
ندوة مستقبل وطن

نظمت أمانتا الشئون القانونية والمتابعة والتواصل الاجتماعي بأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة ندوة تثقيفية حول الأطر التشريعية لإصدار القوانين وكذلك التوعية بمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سيئ.

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شارك بالاجتماع يحيي عبد القادر سلطان أمين الشئون القانونية وعلاء عمر أبو زيد أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي 
والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وأمناء المراكز والأقسام لكلتا الأمانتين.

كيفية المساهمة فى بناء الأوطان

وتناولت الندوة الحديث حول كيفية المساهمة في بناء الأوطان ومواجهة من يحيكون المؤامرات للدولة المصرية بكافة السبل، والحيلولة دون نجاح أهدافهم الخسيسة في النيل من مصر وشعبها العظيم، وهو ما يتطلب من الجميع المزيد من العمل والاجتهاد في حب الوطن.

وأشارت "الندوة" إلى أن أعداء الوطن يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لمحاولة التأثير السلبي على الشعب المصري المؤمن بقياداته السياسية، وهو ما يجعلنا مطالبين دومًا بزيادة معدلات الوعي لدى جموع المصريين في إطار أن قياداتنا السياسية تدرك تمامًا كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية ويساندها في ذلك شعب عظيم قادر عن صناعة المستحيل والتاريخ مليء صفحاته المضيئة التي تدلل على ذلك.

انضمام مصر لتجمع البريكس 

واستعرضت "الندوة" ما أنجزته الدولة المصرية من خطوات واثقة في كافة المجالات خلال السنوات العشر الأخيرة استطاعت من خلالها أن تقف بكل قوة في مصاف الدول العظمى وخير دليل على ذلك الموافقة الانضمام مصر لتجمع البريكس ومؤخرًا مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فعاليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

حزب مستقبل وطن مستقبل وطن محافظة الجيزة التواصل الاجتماعي الشئون القانونية

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