الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خبر رائع للشغوفين بالأفلام

مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للحصول على اعتماد محبي السينما

باب التسجيل للحصول
باب التسجيل للحصول على اعتماد محبي السينما

أعلن مهرجان الجونة السينمائي فتح باب التسجيل أمام الجمهور الشغوف بالأفلام للحصول على بطاقة اعتماد محبي السينما، وذلك لحضور فعاليات دورته السادسة التي تُقام في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر/ تشرين الأول.

يضمن اعتماد محبي السينما لحامليه من الجمهور حضور فعاليات سوق منصة الجونة السينمائية، كما يمكنهم من دخول ساحات العرض.  وسيتاح لعشاق الأفلام فرصة الالتقاء بشخصيات إقليمية وعالمية لها دور فعال في صناعة السينما سيجتمعون في قلب المهرجان "البلازا".

مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للحصول على اعتماد محبي السينما

ويمنح حامليه أيضًا فرصة مشاهدة أكبر قدر ممكن من الأفلام والتواجد في أبرز أحداث الصناعة يوميًا، إذ يؤهل حامليه للحصول على 3 تذاكر يوميًا لحضور المناقشات والمحاضرات بواقع تذكرة واحدة للفعالية الواحدة. 
كما يمكنهم من الحصول على 4 تذاكر يوميًا لمشاهدة الأفلام بواقع تذكرة واحدة لكل فيلم.

تبلغ تكلفة استخراج بطاقة اعتماد محبي السينما الواحدة 1000 جنيه مصري، ويمكن التسجيل والإطلاع على كافة المعلومات التي تخص البطاقة عبارة زيارة موقع المهرجان: www.elgounafilmfestival.com

ويعد مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة

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