البنك المركزي الصيني يضخ عشرات المليارات في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب المركزي الصيني، اليوم الاثنين، 215 مليار يوان (50 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8 بالمئة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

ومن جهة أخرى، سجل اليوان الصيني ارتفاعا طفيفا أمام الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي حيث حدد بنك الشعب الصيني السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان بمقدار 7.2148 يوان لكل دولار اليوم مقابل 7.2146 يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات أسبوع التداول الماضي.

سوق الصرف

وتسمح القواعد في الصين لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 بالمئة عن سعر البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

وعبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن أملها أن تلعب الصين دورا إيجابيا في تحقيق السلام العادل والمستدام في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين، عقب اجتماعها مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج على هامش قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، إن دول الاتحاد الأوروبي تأمل في أن تتمكن الصين من لعب دور إيجابي في تسوية النزاع في أوكرانيا.

وكان المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، قد صرح سابقا بأنه على المجتمع الدولي دعوة موسكو وكييف لضبط النفس، وألا "يصب الزيت على النار" فيما يخص النزاع.