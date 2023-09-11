تفاصيل ورشة العمل لدعم الإلتحاق بالتعليم الفني التابعة للمكتب البابوي للمشروعات

نظم المكتب البابوي للمشروعات بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية (EGYCOPT)، أمس، أول ورشة عمل للتشجيع على التعليم الفني، التي تستهدف الشباب والشابات من عمر ١٤ سنة.

وشارك في الورشة والتي جاءت بعنوان "اكتشاف الذات والتوعية بأهمية التعليم الفني وأهم المجالات المستقبلية" عشرون طالبًا من المرحلة الإعدادية، استغرقت ست ساعات.

واعتمدت على طرق التعلم والتدريب عن طريق أنشطة تفاعلية مع عرض محتوى مرئي لاكتشاف الطالب لنفسه ولقدراته واكتسابه الثقة بنفسه مع اهمية خلق الحافز المناسب للاهتمام بالدراسة من منطلق كونه شخصًا مؤثرًا في المجتمع. وتم تنفيذ أنشطة المهارات الفنية للحرف الاتية "التبريد والتكييف والكهرباء وميكانيكا وكهرباء السيارات "

كما تم عمل جلسة توعية لأولياء الأمور بأهمية التعليم الفني ومستقبله.

تأتي هذه الفعاليات في إطار توجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني بالاهتمام بالتعليم الفني وتوفير برامج توعوية وتدريبية للشباب بهدف إعدادهم لسوق العمل وتمكينهم من النمو والتطور.

*أنشطة رعوية مكثفة في الكنيسة القبطية :

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،عدة أنشطة رعوية بالتزامن مع الإحتفال بعيد النيروز ،حيث احتفل دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، الأربعاء الماضي، بتذكار السنة الأولى لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي للدير ذاته، حيث صلى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس الدير القداس الإلهي، وشاركه مجمع رهبان الدير.

وفي السياق ذاته، صلى نيافته، الخميس الماضي، صلوات رهبنة ثلاثة رهبان جدد بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، والرهبان الجدد هم:

كما التقى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، أمس، مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأسرهم في بيت أولاد الملوك البرجاية التابع للإيبارشية، وصلى نيافته القداس الإلهي وشاركه نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطا كنائس وسط القاهرة.

وعقب القداس الإلهي، كلمة ألقاها نيافة الأنبا رافائيل بعنوان "الكاهن واسرته"، تلتها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.