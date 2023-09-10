"الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى نياحة الأب يعقوب أسقف مصر

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكري نياحة الأب يعقوب أسقف مصر.

بهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 804 ش في عهد رئاسة البابا كيرلس الثاني البطريرك ال 67 تعيد الكنيسة بتذكار الأب الطاهر القديس يعقوب أسقف مصر.

رهبنته

اشتاق هذا القديس إلى عيشة الرهبنة منذ حداثته فمضي إلى برية القديس مقاريوس وسكن في قلاية هناك سنين كثيرة ثم رسموه رئيس شمامسة علي كنيسة دير الأنبا يحنس . ونظرا لحسن سيرته وعظم فضله وتقواه رسموه أسقفا علي مصر.

فلما جلس كرسي الأسقفية زاد في صلاته ونسكه وعبادته وقد استمر مدة رئاسته معلما ومرشدا ورادعا للخطاة ولما أكمل جهاده الحسن مرض ثم استدعى شعبه وأوصاهم محذرا إياهم أن لا يستهينوا بالوصايا الإلهية مبينا لهم كيف تكون دينونة الخطاة وبعد ذلك رسم علي وجهه علامة الصليب المجيد وأسلم روحه الطاهرة بيد الرب.

فعاليات أخرى شهدتها الكنيسة الأرثوذكسية بخلاف ذكري نياحة الأب يعقوب اسقف مصر، حيث شاركت الكنيسة الأرثوذكسية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي جرت فعالياته في القاهرة خلال سبتمبر الجاري.

وشاركت لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "الوعي بالصحة النفسية مسؤولية مشتركة" التي نظمتها مؤسسة فاهم للدعم النفسي وحضرها الدكتور خالد عبد الغفار وزير السكان والصحة، وتحدث فيها نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام ومقرر لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان عن دور اللجنة في التوعية بأهمية الصحة النفسية إلى جانب عمل شراكات وبروتوكولات تعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات العمل المدني. وأشار نيافته إلى معهد الدراسات النفسية الذي أسسته اللجنة بغية رفع الوعي لدي الآباء الكهنة والخدام لتمكينهم من مساعدة من يعانون من الاضطرابات أو المصابين بالامراض النفسية المختلفة وتوجيههم للعرض على الأطباء والأخصائيين النفسيين.

وعرض لاهتمام الكنيسة القبطية بتوعية المقبلين على الزواج من خلال عقد دورات متخصصة لهم تتضمن برامجها موضوعات خاصة بالصحة النفسية.