كيف أصبحت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء رمزًا للاستثمار البيئى؟

تسعى مصر فى إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، حيث قامت بالعديد من المبادرات التي تخص البيئة، وأبرزها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، التي تعمل على البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

المشروع الأخضر

وفي هذا الصدد، يقول السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن المبادرة نشأت العام الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استضافتنا قمة المناخ بشرم الشيخ، لافتاً إلى أنها تمكّن أي مواطن مصري لديه مشروع بيئي ولديه كفاءة في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح ويقوم بتدوير المخلفات ويستخدم تكنولوجيا تقلل الانبعاثات من المشاركة في هذه المبادرة.

وعن المشروع الأخضر، قال “بدر”، هو مشروع يستخدم طاقة متجددة ويقلل الانبعاثات ويعيد تدوير المخلفات، وبالنسبة لمصطلح ذكي، فهو المشروع الذي يستخدم أي نوع من التكنولوجيا حتى لو كان التطبيق هاتفياً، وأطلقنا هذه المبادرة لأن التكنولوجيا والحلول والاستثمارات البيئية هي المستقبل.

تقديم 6300 مشروع ضمن المشروعات الخضراء

وعما جرى تنفيذه حتي الآن على أرض الواقع، كشف المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عن أنه في العام الماضي تقدم 6300 مشروع، جرى اختيار 162 مشروعاً، حيث اختارت كل محافظة 6 مشروعات، حيث إن هذه المبادرة موزعة على الـ27 محافظة، موضحاً أنه تم اختيار 18 مشروعا بين الـ162 مشروعاً وجرى عرضها أمام العالم في قمة المناخ وحصلوا على تمويل، فالبنك الأوروبي تبنى 6 مشروعات، والبنك الدولي يعمل على مشروعين، وغيرها من المشروعات التي حققت نجاحا كبيرا.

أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها حفاظاً على البيئة

وتابع المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: "من المشروعات الناجحة، أن هناك امرأة في محافظة الإسكندرية استخدمت بقايا الكمبيوتر القديمة في البيت وحولتها إلى ماكينات تبيعها بـ20 ألف جنيه رغم أنها تباع في السوق بـ80 ألف جنيه، أي أنها حلت مشكلة بيئية وتحديدا النفايات الإلكترونية، كما أنها حققت أرباحا، وهناك مشروع إنجازات الذي يعتبر من أكبر المشروعات، رأسماله 3 ملايين دولار لإنتاج طاقة شمسية ومياه جوفية ومياه آبار ووصل رأسماله الآن إلى 40 مليونا".

