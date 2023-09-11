الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 2131 رأس ماشية في قرية سواني سمالوس بالضبعة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار جهود المحافظة مع المجتمع المدني في خدمة وتنمية المجتمع المحلي، والتعاون في عدد من المجالات، منها تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، مع الدفع بمزيد من القوافل البيطرية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية، للوصول إلى جميع المناطق، مشيرًا إلى أن القافلة البيطرية لقرية سواني سمالوس بالضبعة قامت بالكشف الطبي والعلاجي على 2131 رأسًا.

_ قافلة بيطرية بقرية سواني سمالوس

وأوضح الدكتور سعد فاروق جويلي، مدير عام الطب البيطري بمطروح، أنه استمرارًا لأعمال القافلة البيطرية في إطار مبادرة حياة كريمة لخدمة المجتمع، وبالتنسيق مع إحدى شركات قطاع البترول وجمعية الأورمان، تم تنظيم قافلة بيطرية بقرية سواني سمالوس التابعة لإدارة الضبعة البيطرية.

_ توقيع الكشف الطبي على ٢١٣١ رأس ماشية

وأضاف مدير عام الطب البيطري بمطروح أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على إجمالي 2131 حالة من الحيوانات، شاملة ما يلي: 1000 حالة تجريع ومكافحة طفيليات داخلية للأغنام، و450 حالة تحصين، و450 حالة ترقيم وتسجيل، وعدد 231 حالة باطنة وجراحية وجلدية.

مطروح تنظيم قافلة بيطرية الضبعة محافظ مطروح الطب البيطري

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