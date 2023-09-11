الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 283 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

مخدرات
مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (283) قضية مخدرات (130) قطعة سلاح ناريا، وتنفيذ (69537) حكم قضائيا متنوعا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

 

ضبط 83 ألفًا و838 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (83838) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(25642) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1180) مخالفة السير بدون تراخيص.

(9) مخالفات موقف عشوائى.

(16) مخالفة شروط التراخيص.

(1873) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(9) مخالفات دراجات نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ضبط شخص بحوزته مخدرات وسلاح بالدقهلية

 

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تردد (أحد العناصر الإجرامية "سبق اتهامه فى 6 قضايا "قتل، مخدرات ، سلاح أبيض ، خيانة أمانة" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات") على دائرة مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو  وزنت 10 كيلو جرام - بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار – مبلغ مالى)

 

 

كما ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة. 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة. 

 

 

 

وزارة الداخلية مديريات الأمن قضية مخدرات مخالفة مرورية قانون ولوائح المرور السير بدون تراخيص

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