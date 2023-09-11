الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الزعفرانة

عربة اسعاف
عربة اسعاف

أُصِيبَ اليوم 5 من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر. وعلى الفور، تمَّ إرسال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج، كما تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولَّت النيابة التحقيقات.

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تفاصيل إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة


تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام كافية العزازية في طريق غارب - الزعفرانة. وتم إرسال سيارات الإسعاف على الفور لموقع الحادث.

وبعد الوصول، تبين إصابة كلاً من: سلوى ربيع عبد الراضي (40 سنة) بـ"كدمات وسحجات متفرقة في الجسم"، رفيدة عبد المغيث محمد (8 سنوات) بـ"كدمات متفرقة في الجسم"، محمد عبد المغيث محمد (4 سنوات) بـ"كدمات متفرقة في الجسم"، أحمد عبد المغيث محمد (3 سنوات) بـ"كدمات متفرقة في الجسم"، ودعاء ربيع عبد الراضي (33 سنة) بـ"كدمات متفرقة في الجسم".

تفاصيل إصابة 12 شخص في حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الأوسطي 

وفي السياق، أصيب صباح اليوم 12 شخصاً بجروح بالغة وكسور في انقلاب سيارة أجرة على الطريق الأوسط باتجاه محور محمد نجيب.

وقامت هيئة الإسعاف بإرسال 5 سيارات لموقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتم توزيع المصابين على مستشفى مايو ومستشفى آخر.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية لفرض كردون أمني وتسهيل حركة المرور، وأمرت النيابة العامة بالاستعلام عن حالة المصابين ومعاينة الحادث لبيان الأسباب، وانتدب المعمل الجنائي لبيان الأسباب، وتم التحفظ على السائق وعرضه على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

محافظة البحر الأحمر مستشفى غارب المركزي الطريق الاوسطي مستشفى مايو المواد المخدرة

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