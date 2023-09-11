الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسيوط تنظم ورشة عمل تعريفية حول كيفية العمل فى مشروعات الخطة الاستثمارية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم ورشة تعريفية بكيفية العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية في إطار عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا ودور المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية في المتابعة والتأكد من سير العمل بالمشروعات الممولة من البرنامج والتزامها بالاشتراطات ذات الصلة.

 

تنظيم ورشة العمل بمشاركة أعضاء فريق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية


جرى تنظيم ورشة العمل بمشاركة أعضاء فريق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالمكتب التنسيقي بوزارة التنمية المحلية وبعض الاستشاريين، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة شيماء سليمان إخصائي أول اعتبارات اجتماعية بالبرنامج، والمهندس أحمد مازن إخصائي أول اعتبارات بيئية، والدكتور عادل إسكندر مدير التعاقدات بالمكتب التنسيقي، ويحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج بالمحافظة، ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية، ومسئولي إتاحة المعلومات والشكاوي والبيئة، والمشاركة المجتمعية والتخطيط ومركز المعلومات والتنمية العمرانية والتعاقدات، ومديرية الإسكان بالمحافظة.


كما جرى خلال الورشة استعراض الإجراءات والخطوات الخاصة بتنفيذ المشروعات بالمحافظة ومساعدة فريق عمل وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة على استيفاء المستندات والوثائق والإجراءات المتعلقة بالبيانات التي سيتم العمل بها، بما يتفق مع أحكام اتفاقية القرض ودليل التشغيل ووفقًا لما سيتم تقييمه والتحقق منه خلال تقييم الأداء المتوقع في شهر أكتوبر المقبل، وبناءً على توجيهات الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 

المحافظ: نقدم الدعم الكامل لأنشطة وفعاليات تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية 


وأعلن محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل أنشطة وفعاليات تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي والتي يجري تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية الذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل.

جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية التنمية المحلية بصعيد مصر وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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