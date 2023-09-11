الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحضور قيادات من التعليم والأزهر.. كنيسة العذراء مريم بالشهداء تنظم حفل تكريم أوائل المراحل التعليمية

حفل تكريم المتفوقين
حفل تكريم المتفوقين بكنيسة مريم العذراء بالشهداء

نظمت كنيسة العذراء مريم بمدينة الشهداء  مساء أمس حفل كبير شهد  تكريم أوائل المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية العامة و الأزهرية  وعدد من المعلمين ممن لهم دور بارز في تطوير وإنجاح العملية التعليمية .

كنيسة العذراء مريم بالشهداء تكرم عددا كبيرا من المتفوقين

وحضر الحفل الذي نظمته كنيسة العذراء مريم بالشهداء   طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، ونيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران كرسي المنوفية، والقمص ويصا باقي، والقس إبراهيم فؤاد راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بالشهداء، والقس قزمان قسطنتي، والقس فلتاؤس شكري، والقس برنابا صليب، والنائب محمود شرارة عضو مجلس النواب، ومديري الإدارتين التعليمية والأوقاف، ورئيس مجلس الأمناء، ولفيف من الشخصيات العلمية والدينية والسياسية.

 

وأعرب أبو حطب عن سعادته بتكرار مثل هذه الفعاليات بالمدينة ومختلف قرى المركز والتي تمثل حافزاً قوياً للطلاب والشباب على الجد والاجتهاد لتحقيق التميز كنظرائهم بالجوانب العلمية والدينية، مقدماً خالص التهنئة لتلك النماذج المشرفة ولذويهم لما لمسه من حرص على تربية أبنائهم تربية أساسها المثابرة والاجتهاد.

 

 

وقدم أبو حطب في نهاية الاحتفال برفقة الضيوف والقائمين على الحفل  شهادات التقدير والجوائز للمتفوقين من الطلاب والمعلمين الذين لعبوا دوراً بارزاً في تطوير العملية التعليمية.

 

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بمسجد سيدي عز الدين بالمنوفية


وعلي صعيد آخر منفصل كان قد كرمت مديرية أوقاف المنوفية، ما يزيد عن 400 من حفظة القرآن الكريم في البرنامج الصيفي للطفل، بمسجد سيدي عز الدين في مدينة تلا، وحصل الفائزون على مبالغ مالية تشجيعا في المداومة على حفظ القرآن الكريم، وذلك بحضور الشيخ ياسر غانم، مدير إدارة تلا، والشيخ هاني عبده إمام وخطيب مسجد سيدي عز الدين بمدينة تلا، و الكاتب الصحفى محمد صلاح فوده، والدكتور عبد السلام شرف الدين الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ شريف الطيار مفتش بالأوقاف والشيخ شعبان منتصر مسؤل الدعوة الإلكترونية.

حفل تكريم المتفوقين بكنيسة مريم العذراء بالشهداء
حفل تكريم المتفوقين بكنيسة مريم العذراء بالشهداء
حفل تكريم المتفوقين بكنيسة مريم العذراء بالشهداء
حفل تكريم المتفوقين بكنيسة مريم العذراء بالشهداء
حفل تكريم المتفوقين بكنيسة مريم العذراء بالشهداء
حفل تكريم المتفوقين بكنيسة مريم العذراء بالشهداء
حفل تكريم المتفوقين بكنيسة مريم العذراء بالشهداء
حفل تكريم المتفوقين بكنيسة مريم العذراء بالشهداء
حفل تكريم المتفوقين بكنيسة مريم العذراء بالشهداء
حفل تكريم المتفوقين بكنيسة مريم العذراء بالشهداء
محافظة المنوفية كنيسة مريم العذراء بالشهداء تكريم الطلاب المتفوقين قيادات الكنيسه والأزهرية الشريف حفل تكريم للطلاب الاساتذه المتميزين

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