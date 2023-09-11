القاهرة الإخبارية: رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى إريتريا فى زيارة رسمية

توجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم، إلى إريتريا في زيارة رسمية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مباحثات البرهان والرئيس الإريترى

وسيجري "البرهان" مباحثات مع الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.