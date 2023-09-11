الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى إريتريا فى زيارة رسمية

الفريق أول ركن عبدالفتاح
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

توجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم، إلى إريتريا في زيارة رسمية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مباحثات البرهان والرئيس الإريترى

وسيجري "البرهان" مباحثات مع الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

إريتريا السودان رئيس مجلس السيادة السوداني الرئيس الأريتري عبد الفتاح البرهان

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