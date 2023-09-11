الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انعقاد جمعية عمومية مركز شباب ميت أبو غالب وعدم اكتمال النصاب في دمياط

جمعية عمومية مركز
جمعية عمومية مركز شباب ميت أبو غالب

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، أنه عقدت بمقر مركز شباب أبو جريدة، إدارة الروضة وإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة، الجمعية العمومية للمركز  للعام 2024/2023 .

ويتضمن جدول الأعمال اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة على موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز، بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات.

غياب النسبة القانونية للجمعية العمومية 

ولم تحضر النسبة القانونية المقررة لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وعليه يفوض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية ما عدا بند الميزانية، يتم إرساله إلي الجهاز المركزى للمحاسبات لفحصه ومراجعته.

ويتم عقد الجمعيات العمومية، استنادا إلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة  ، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية.

وكان أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن نقل نادى دمياط من المجموعة التاسعة للمجموعة السابعة في لعبة كرة القدم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط ، أنه قرر اتحاد الكرة  نقل نادي دمياط من مجموعة الدقهلية "المجموعة التاسعة " الى مجموعة بورسعيد "المجموعة السابعة".

الشباب والرياضة محافظة دمياط مراكز الشباب ميت ابو غالب دمياط

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