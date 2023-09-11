طفرة بالاقتصاد المصري خلال 10 سنوات.. تعرف عليها (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، تقريرًا يرصد حدوث طفرة بالاقتصاد المصري خلال 10 سنوات.

طفرة بالاقتصاد المصري خلال 10 سنوات:

نجحت الدولة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الاقتصاد.

قبل 30 يونيو معدل النمو سجل 2.9 بالمئة فقط.

نسبة العجز الكلي قبل 30 يونيو بلغت 12 بالمئة.

تضاعف حجم الاقتصاد المصري 3 مرات في أقل من 8 سنوات.

المؤشرات الاقتصادية سجلت معدل نمو بلغ 6.6 بالمئة.

معدل البطالة استقر عند 7.1 بالمئة.

تسجيل أعلى فائض أولي في الموازنة الجديدة.

أكبر موازنة في تاريخ مصر بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه.

أضخم ميزانية لدعم السلع والمنح الاجتماعية بقيمة 529.6 مليار جنيه.

الصادرات المصرية سجلت أكثر من 311 مليار دولار.

إيرادات قناة السويس بلغت 50.9 مليار دولار.

قيمة إيرادات السياحة بلغت 63.4 مليار دولار.

ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة.